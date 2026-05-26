Sakarya'da Kurban Bayramı arefesinde bayramlık alışverişini ve hazırlıklarını tamamlamak isteyen vatandaşlar, çarşı ve pazarlarda yoğunluk oluşturdu.

Bayram telaşıyla aileleriyle birlikte kent merkezine akın eden vatandaşlar, cadde ve alışveriş noktalarını doldurdu. Şehrin işlek caddelerinde iğne atsan yere düşmeyecek bir kalabalık yaşanırken, artan hareketlilik esnafın da yüzünü güldürdü.

Kalabalık aileyse alışverişe çıkan Şaban Ali Eren, yaşadıkları renkli telaşı şöyle anlattı:

'Ailemle geldim, 10 kişiyiz. Alışveriş yapıyoruz. Kedi yavrusu gibi sağ sola dağıldık. Herkes her yerde geziyor. Fiyatlar da gayet uygun. Ben tüm vatandaşların bayramını kutluyorum.'

Alışveriş için çarşıda bulunan vatandaşlardan Mehmet Sezgin ise bayramların manevi yönüne dikkati çekti.

