Kavga, Serdivan ilçesinde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde çıktı. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında yılbaşına girmeye dakikalar kala henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda bıçak ve tornavida da kullanıldı. Kavga esnasında Nesrullah T. ve Bakır Şahan S. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Serdivan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Bakır Şahan S., buradaki müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Bakır Ş.’nin durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kavgaya karışan çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı.

Kaynak: iha