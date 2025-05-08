Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Mayıs Kültür Takvimi kapsamında bir günde 5 güzel etkinliğe ev sahipliği yapacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Kültür Takvimi, birbirinden değerli programlarla devam ediyor. Takvim kapsamında 9 Mayıs Cuma günü birbirinden güzel 5 farklı etkinliğe ev sahipliği yapılacak.

Edebiyat söyleşisi

Saat 19.00’da Ofis Sanat Merkezi’nde “Türk Edebiyatında Sakarya” söyleşisi, şehrin edebiyatla kurduğu bağı ele alacak.

Nahid Sırrı Örik, Aşık Veysel ve Sabahattin Kudret Aksal gibi isimlerin eserlerinden yola çıkılarak Sakarya’nın edebi haritadaki yeri tartışmaya açılacak.

Sait Faik Hikâye Yarışması

Aynı gün, saat 18.30’da yine OSM’deSait Faik Hikâye Yarışması’nın ödül töreni düzenlenecek. Türk edebiyatının usta ismi Sait Faik Abasıyanık’ın hatırası bu programda yaşatılacak ve yarışmanın kazananları ödüllerini alacak.

Tiyatro sahnesinde derin bir yolculuk

Bursa Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen “Bir Yaşdönümü Rüyası” adlı oyun ise 9 ve 10 Mayıs tarihlerinde saat 20.00’de Serdivan Kültür ve Kongre Merkezi’nde tiyatro severlerle buluşacak.

16 yaş üzeri izleyiciler için hazırlanan bu güçlü dramatik eser, bireyin iç dünyasına dair etkileyici bir anlatım sunacak.

Kocaali’de sanat dolu akşam

Sanat dostları, yalnızca şehir merkezinde değil, ilçelerde de Büyükşehir çatısında bir araya geliyor.

Önce konser, sonra gölge oyunu

Yine aynı gün düzenlenecek 5’inci ve son etkinlikte ise Kocaali SUBÜ Konferans Salonu’nda gerçekleşecek bando konseri ve gölge oyunu sahne alacak. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası19.00’da, tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu ise meddah oyunuyla 19.30’da sahnede olacak.