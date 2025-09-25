Sapanca Anadolu Lisesi Felsefe Öğretmeni Yusuf Yavuz Yılmaz, dün bir öğrencisini uyardıktan sonra, öğrencinin babası M.A. ve arkadaşı İ.K. tarafından okulda darbedildi. Aldığı darbelerle yaralanan Yılmaz, Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ndeki ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi ve tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheliler M.A. ve İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Saldırıya tepki göstermek amacıyla Sapanca Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri Yılmaz ile Şehit Pilot Albay Güneri Ekici Parkı’na kadar yürüdü. Öğrenciler, sloganlar attıktan sonra açıklamalar öncesinde okullarına döndü.

"Bu tür saldırılar öğretmenlerin mesleğini icra etme isteğini kırmaktadır"

Parkta düzenlenen basın açıklamasında konuşan Sapanca Belediye Başkan Yardımcısı, emekli öğretmen Müjgan Gencer, öğretmene yönelik şiddetin bireysel değil, toplumsal bir kriz olduğunu belirtti. Eğitimin bir toplumun temel yapı taşı olduğunu vurgulayan Gencer, şunları kaydetti:

"Bu yapıyı ayakta tutan en önemli unsurlardan biri de öğretmenlerdir. Çünkü öğretmen sadece bilgi aktaran değil, geleceğin mimarı ve yol göstericisidir. Bu tür saldırılar öğretmenlerin mesleğini icra etme isteğini kırmaktadır. Bir öğretmenin güvenli bir ortamda, korkusuzca görevini yerine getirememesi, toplum olarak hepimizin geleceğini doğrudan etkilemektedir. Öğretmen olmazsa gelecek olmaz. Öğretmene değer vermeyen bir toplumun ilerleme şansı yoktur. Bu konuda tüm yetkilileri harekete geçirmeye çağırıyoruz. Unutmayalım ki öğretmenlerimizin güvenliği, geleceğimizin teminatıdır. Böyle bir olayın ilçemizde bir daha yaşanmaması en büyük temennimizdir"

Öğretmen Yusuf Yavuz Yılmaz ise kendisine destek olan meslektaşlarına, sendikalara ve öğrencilerine teşekkür etti.