Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, "TEM Otoyolu, Doğu İzmit Kavşağı - Kandıra Kavşağı arası, Kuzey Taşıma Yolunda (İstanbul istikameti) üstyapı onarım çalışmaları yapılacaktır. Çalışmalar 26.09.2025 Cuma günü saat 09:00’da başlayacak olup, 7/24 gün/saat esasına göre yürütülecektir. TEM Otoyolunda İstanbul istikametine giden trafik, TEM Doğu İzmit Kavşağı ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağından alternatif güzergahları kullanabilecektir.

Bu çalışma esnasında TEM Kandıra Kavşağından Otoyola girişler ve Kuzey Marmara Otoyolu Doğu İzmit Kavşağından TEM Otoyolu İstanbul istikametine katılım kapalı olacaktır. Bu nedenle çalışmalar esnasında gerekli olan tüm emniyet tedbirleri alınacak ve gerekli trafik işaretlemesi yapılacaktır. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir." denildi.