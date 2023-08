Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği bölgenin en kapsamlı ve donanımlı merkezi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde her gün yüzlerce can dost şifa buluyor.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi can dostlarımıza şifa olmaya devam ediyor.

17 bin metrekarelik alanda hayata geçirilen geçici bakımevi kedi, köpek, kuş çeşitleri başta olmak üzere binden fazla can dostumuza ev sahipliği yaparken aynı zamanda temel ihtiyaçları başta olmak üzere hastalık, yaralanma gibi vakalara da yerinde müdahale ile yardım eli uzatıyor.

İçerisinde bulundurduğu rehabilitasyon merkezi, 180 tekli kafes, 14 karantina tekli kafes, 10 çoklu açık kafes, 4 küçük yoğun bakım ünitesi, büyük yoğun bakım ünitesi, otomatik anestezi, ultrason, röntgen, biyokimya, hemogram, 2 idrar analiz, 3 koter ve EKG cihazı yer alıyor. 3 oksijen konsantratörü, otoklav, 2 starizatör, mikroskop, wod lambası, 9 krom kedi kafesi, 2 büyük boy krom köpek kafesi, 6 krom orta boy köpek kafesi ile bölgenin en kapsamlı ve donanımlı merkezi olan Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi’nde her gün can dostlarımız şifa buluyor ve sahiplendirilmeyi bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi, Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde bulunan hayvanları sahiplenmek isteyen vatandaşlar için online başvuru hizmetini uygulamaya aldı. Online başvuru imkânı sunan Büyükşehir Belediyesi, ayrıca bakımevini ziyaret eden vatandaşlara da ücretsiz sahiplendirme olanağı sağlıyor. Bazı kriterlere dikkat edilerek alınan başvuruyu değerlendiren barınak görevlileri hayvan severi barınağa davet ederek istemiş olduğu can dostu hakkında bilgilendirmelerde bulunuyor. Yapılan başvurunun olumlu olması durumunda hayvan severin can dostlarımıza yaklaşımı da göz önüne alınarak sahiplendirilmesi yapılıyor. Online hayvan sahiplenme işlemi sakarya.bel.tr – hizmetler sekmesinden yapılabiliyor.