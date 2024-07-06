Sakarya’nın Sapanca ilçesinde düğün sonrası çıkan kavgada bir kadın silahla vurularak yaralandı. Konuya ilişkin 6 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Gazipaşa Mahallesi Yılmaz Caddesi TOKİ Sosyal Konutlar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün cemiyetinin ardından aralarında daha öncesinde husumet bulunduğu öğrenilen taraflar arasında kavga çıktı. Olay esnasında A.A. (42) isimli kadın, göğüs kısmına isabet eden mermi ile yaralandı. Kendi imkanları ile Sapanca Devlet Hastanesi’ne götürülen yaralı kadın, buradaki müdahalesinin ardından Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Kavganın ardından harekete geçen polis ekipleri konuya ilişkin 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Yaralı kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.