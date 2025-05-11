Yangın, Adatepe Mahallesi’ndeki bir fındık kırım fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, depo bölümünün arka kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Fabrika içinde yangından zarar görmeyen ürünler çalışanlar tarafından başka bir yere sevk edilirken, itfaiye ekipleri cansiperane şekilde yangını söndürmek için çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan, yangın bölgesi havadan görüntülendi.

Kaynak: İHA