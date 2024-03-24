Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği Sakarya’da, yüksek kesimlerde ikamet eden vatandaşlar kışı, şehir merkezindekiler ise adeta yazı yaşıyor.

Mart ayına son günlerine rağmen hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde olması Sakaryalıları sevindirdi. Hava sıcaklığının 15 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar cadde, sokak ve parklara akın etti. Yaklaşık 2 gündür bahardan kalma günlerin yaşandığı şehirde, bazı vatandaşlar banklarda oturarak, bazıları ise yürüyüş yaparak güzel havanın tadını çıkardı. Şehrin yüksek kesimlerinde ikamet eden vatandaşlar ise karlı havanın etkisinde kalıyor. Yazdan kalma günleri fırsat bilerek köpeği ile Aziz Duran Parkı’nda zaman geçiren Semih Hatipoğlu, “Hava güzel, köpeğimle de değerlendirmek istedim çünkü oda sıcak ve güzel havaları benim gibi seviyor ve mutlu oluyor. Havaların kış ayında güneşli olmasında alıştık Sakarya’da normal hale geldi. Kartepe’de, Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar var. Yukarı kesimlerde kar, şehir merkezinde sıcak iklim oluyor” dedi.