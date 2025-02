Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezi ve yüksek kesimlerde başlaması beklenen kar yağışına karşı hazırlıklarını tamamladı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOL-BAK) ekipleri karla mücadele için harekat merkezinde araçlarını hazırladı. Kar küreme araçları ve tuzlama kamyonları ise şehrin tüm bölgelerine gönderildi. Perşembe ve Cuma günü şehrin her noktasında etkili olması beklenen kar yağışının günlük hayatı olumsuz etkilememesi için harekete geçildi. 40 araç ve tam donanımlı 80 kişilik ekiple hazır kıta olan YOL-BAK, şehrin tüm noktalarından gelecek ihbarlara odaklandı. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması adına 3 bin ton tuz hazırda bekletiliyor.

Bu süreçte her türlü ihbarın Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ALO 153 Haber Merkezi’ne ulaştırabileceği belirtildi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "Sakarya’mızın her noktasında, tüm bölgelerinde karla mücadele için hazırlığımızı yaptık. Kar küreme ve tuzlama araçlarımız için gerekli işlemleri tamamlayarak teyakkuz haline geçtik. Şehrin her noktasında oluşacak her türlü olumsuzluğa karşı nöbetimiz başladı. Günlük hayatın aksaklığa uğramaması ve vatandaşımızın güvenliği için görevdeyiz" denildi.