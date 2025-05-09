PKK'nın silah bırakma sürecinde önemli bir aşama kaydedildi. Kandil, PKK kongresinin toplandığını duyurdu. Kongrede, PKK'nın fesih kararına ilişkin yol haritasının belirlenmesi beklenirken, "5-7 Mayıs tarihlerinde kongre toplandı ve kararlar alındı" şeklinde bir açıklama yapıldı.

"Abdullah Öcalan’ın kongreye sunduğu perspektif değerlendirildi"

PKK 12. Kongre Divanı yaptığı açıklamada şunları belirtti:

“PKK 12. Kongresi, 5-7 Mayıs tarihleri arasında Medya Savunma Alanlarında başarıyla yapıldı. Kongre, bütün çalışma alanlarını temsil eden delegelerle iki farklı alanda birbirine paralel olarak gerçekleştirildi.

PKK 12. Kongresi, Önder Abdullah Öcalan’ın çağrısı üzerine toplandı ve başta Önder Apo’yu özlem ve saygıyla selamlayarak, Önder Abdullah Öcalan’ın kongreye sunduğu perspektif ve önerileri okuyup değerlendirdi. Ayrıca PKK Merkez Komitesi’nin kısa raporu da kongrede okunup tartışıldı.

"Tarihi kararlar alındı"

Bu çerçevede PKK 12. Kongresi, Önder Apo’nun çağrısı temelinde PKK çalışmalarına ilişkin tarihi öneme sahip kararlar aldı.

Mayıs Şehitler Ayında gerçekleşen 12. PKK Kongresi, 52 yıllık tarihi mücadelenin tüm kahraman şehitlerini saygı, sevgi ve minnetle andı. Yurtsever halkımızı ve tüm demokratik sosyalist güçleri, başta şehitlerimiz olmak üzere 52 yıllık büyük mücadelenin ortaya çıkardığı tüm ulusal ve demokratik değerleri doğru sahiplenmeye, yaşamaya ve yaşatmaya çağırdı.

PKK 12. Kongresi, hazırlanmasında en çok emeği geçenlerden biri olan şehit Sırrı Süreyya Önder’i de saygı ve minnetle andı. 12 yıldır Önder Apo’ya yoldaşlık yapan bu değerli insanın barış ve demokratik toplum amaçlarını başarıya ulaştırmak için herkesi elbirliğiyle çalışmaya çağırdı.

"Çok yakında kamuoyu ile paylaşılacak"

PKK 12. Kongresi’nin sonuçlarına ve alınan kararlara ilişkin geniş ve ayrıntılı bilgi ve belgeler, iki farklı alandaki sonuçlar birleştirildikten sonra çok yakın zamanda kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bunlar temelinde, ilk büyük şehidimiz Haki Karer yoldaş şahsında tüm kahraman şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, yurtsever halkımızı ve demokratik dostlarımızı her alanda kahraman şehitlerimizi anmaya ve Önder Apo’nun fiziki özgürlüğü için mücadeleyi daha da yükseltmeye çağırıyoruz!"

Ne olmuştu?

Devlet Bahçeli, aylar önce grup toplantısında 'Terörsüz Türkiye' sürecini başlattığını ve umut hakkına değinerek, Abdullah Öcalan’ın bu süreci sonlandırabileceğini ifade etmişti. Bahçeli’nin açıklamaları Erdoğan tarafından da desteklendi. Bunun üzerine İmralı heyeti oluşturuldu ve çeşitli partilerle görüşmeler yapıldı. PKK lideri Abdullah Öcalan, örgütün silah bırakıp kendini feshetmesi çağrısını yaparak, "Ömrünü tamamladığını" söyledi. Örgüt de bu çağrının ardından iki gün içinde ateşkes ilan etti. Öcalan'ın İmralı’dan yazdığı açıklama, DEM Parti heyetinin üçüncü ziyaretinin ardından 27 Şubat’ta kamuoyuyla paylaşıldı.

Metnin Kürtçesi, yerine kayyum atanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Türkçesi ise DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan tarafından okundu. Öcalan, Türkçe metni yaklaşık 350 kelime olan çağrıda PKK'nın kuruluşunu hazırlayan koşullardan günümüze yaşanan dönüşüme ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ekim ayında yaptığı çağrıyla başlayan sürece değindi. Öcalan tarihi çağrısının başında, PKK'yı kurduğu ve örgütün "reel-sosyalist sistem gerçeğinin ağır etkisinde kaldığı" koşulları anlatarak başlamış, metnin sonunda da "PKK'nın anlam yoksunluğuna ve aşırı tekrara yol açtığını" tespitinde bulunmuştu. Öcalan, örgüt için "Dolayısıyla, ömrünü benzerleri gibi tamamlamış ve feshini gerekli kılmıştır." diyerek kongrenin toplanması için sinyal vermişti.