DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde yaptığı açıklamalarda, PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrının ardından, örgütün uzun süredir beklenen silah bırakma ve fesih kararını ne zaman alacağının kamuoyunda merak edildiğini belirtti. Doğan, PKK'nın kongreyi topladığını duyurmasının artık an meselesi olduğunu ve bu açıklamanın her an gelebileceğini ifade etti.

Doğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

ÖNDER'E SUİKAST GİRİŞİMİ NEDEN GİZLENDİ?

"Sırrı Süreyya Önder bize barışın bir ihtimal olmadığını gösterdi. Anısına bağlılık da saygı da bunu gerektirir. Suikast girişimi konusunda partimiz bir açıklama yaptı. Suikast düzenlendiğine dair haberler tekrar açıklama yapma ihtiyacı doğurduğu için buluştuk aslında bugün. Söz konusu olay 2 Nisan'da Ankara'da gerçekleşti. Oturduğu sitenin güvenlik görevlisi kullandığı araç garaja park edilirken gelen seslerden kuşkulanarak lastikleri kontrol etmiş ve keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiş. Bu düzenek lastiğini yırtıp patlatabilecek bir düzenek.

Akabinde Önder hem partimize hem de yetkililere gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Güvenlik yetkililerine durum hemen intikal edildi ve düzenek teslim edildi ve tedbir alındı. Bunun kamuoyuyla paylaşılmamış olmaması da tartışma konusu oldu. Sırrı Süreyya Önder bunun istismar edilmemesini istediği için paylaşılmadı. Bu olay büyük bir titizlikle takip edildi. Kamuoyuyla paylaşılmama kararı kendisinin ve partinin ortak kararı oldu. Makam aracı olduğu için de Meclis Başkanvekili olduğu için farklı protokoller gereği büyük bir titizlikle takip edildi"

PERVİN BULDAN'A SUİKAST İDDİASI

İtalya'da Roma da bir kaza geçirdiği iddiası var. Evet kaza olduğu doğru ancak suikast girişimi olarak değerlendirilmedi. Aracı kullanan arkadaşımızın yanlış yola girmesi nedeniyle gerçekleşti. Buradan başka bir şey çıkartmak doğru olmaz."

PKK SİLAH BIRAKTI MI?

Doğan, PKK'nın silah bıraktığı iddialarına ilişkin şunları kaydetti:

PKK'nın kongresini topladığını duyurması an meselesi. Her an duyurabilir. Buradan paylaşmak isterim. Biz de bu tarihi adımı büyük bir ciddiyetle bekliyoruz. Bundan çok büyük bir önemle beklediğimiz zaman üzerinden haftalar geçti daha önce de 27 Şubat çağrısından hemen sonra PKK'dan bir açıklama gelmişti. Hemen bir 'ateşkes' açıklaması yapmışlardı.