Kaymakam Arslan, birinci ve ikinci etap altyapı çalışmalarının yoğun bir şekilde devam ettiğini belirterek, yakın zamanda ileri biyolojik arıtma tesisinin yapımına da başlanacağını müjdeledi.

Arslan paylaşımında, “İnegöl Mobilya ve Ağaç İşleri Organize Sanayi Bölgemizde birinci ve ikinci etap altyapı çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam ediyor. Yakın zamanda ileri biyolojik arıtma tesisimizin de yapımına başlayacağız inşallah. Şehrimize ve sanayicilerimize hayırlı olsun…” ifadelerini kullandı.

Kaynak: HABER MERKEZİ