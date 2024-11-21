İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün düzenlediği “24 Kasım Öğretmenler Günü” etkinlikleri kapsamında adaylığı kalkan öğretmenlerle emekli öğretmenler buluştu. Etkinlik, Sakarya Büyükşehir Öğretmenevi’nde gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Emekli öğretmenler mesleğe yeni adım atan öğretmenlere meslekî deneyimlerini aktardılar. Öğretmenliğin yaşam boyu öğrenme demek olduğunu ifade eden emekli öğretmenler, eğitim camiasının genç nesiller tarafından temsilinin önemini vurguladılar. Adaylığı kalkan öğretmenler; mesleğini yıllarca severek yürüten, vatanına, topluma hizmet eden, nice çocuğun ve gencin yaşamını şekillendiren emekli öğretmenlerle buluşmanın kendileri için yol gösterici ve ilham verici olduğunu ifade ettiler. Genç öğretmenler “Türkiye Yüzyılı” nda öğretmenlik vazifesini üstlenen bireylerin geçmişin deneyimlerini çağın yenilikleriyle harmanlayarak evrenseli yakalamaları gerektiğinin farkındalığıyla hareket edeceklerini ve bu vazifeyi layıkıyla yerine getirmek için tıpkı umut veren deneyimlerini aktaran emekli öğretmenler gibi güzel anılar biriktirmek istediklerini belirttiler.

Kaynak: igf