Esenyurt Belediyesi, belediyenin aşevi ve ilçe genelindeki işletmelerden toplanan yemek artıkları ile bayat ekmekleri, barınakta bulunan Mama Üretim Merkezi’nde işleyerek hayvanların beslenmesinde değerlendiriyor. Bu uygulama ile günlük 300 kilogram, aylık ise 9 ila 10 ton arası mama üretimiyle can dostlara gıda desteği sağlanıyor.

Esenyurt Belediyesi, hem gıda israfını azaltan hem de sokak hayvanlarının beslenmesine katkı sağlayan önemli bir hizmeti aralıksız sürdürüyor. Belediyenin aşevinde kalan yemeklerin yanı sıra Esenyurt genelindeki fırın, lokanta ve çeşitli işletmelerden toplanan bayat ekmek ve artan gıda ürünleri ekipler tarafından her gün düzenli şekilde toplanıyor. Toplanan bu gıda ürünleri, Esenyurt Belediyesi Hayvan Barınağı içinde yer alan Mama Üretim Merkezi’ne götürülüyor. Merkezde uzman personel tarafından işlenen gıdalar mama haline getirilerek barınakta bulunan hayvanların beslenmesinde kullanılıyor. Bu çalışma sayesinde hem gıda israfının önüne geçiliyor hem de ilçedeki can dostların sağlıklı ve düzenli bir şekilde beslenmesi sağlanıyor. Esenyurt Belediyesi, hayvan refahına yönelik bu duyarlı uygulamayla ilçe genelinde takdir topluyor.