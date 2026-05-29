Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti ve imalatının engellenmesine yönelik çalışmalarını sürdüren Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erenler ilçesi Yeni Mahalle'de belirlenen bir adrese operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda A.İ. (52) isimli şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin üzerinde ve ikametinde yapılan aramalarda; 42 kilogram bonzai yapımında kullanılabilecek boyutta, 34 parça halinde satışa hazır 14 gram sentetik kannabinoid (A-M 2201) ham maddesi, uyuşturucu yapımında kullanılan 650'şer gramlık 10 şişe aseton, 20 gram bonzai, uyuşturucu imalatında ve satışında ölçü olarak kullanılan bardak ve kaplar ile içinde ham madde olduğu değerlendirilen sıvı şişesi bulundu.

Evdeki aramaların devamında uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 100 lira, 1 ruhsatsız tabanca, 7 mermi, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Ayrıca şüpheli A.İ.'nin üst aramasında sahte ehliyet bulundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.İ., çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.