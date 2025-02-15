Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde uyuşturucu ve kaçakçılığa geçit vermiyor. Bu çerçevede 7-14 Şubat tarihleri arasında uyuşturucunun önlenmesi çerçevesinde 43 operasyon icra edildi. Operasyonlarda yakalanan 37 şüpheliden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda; 272 gram bonzai, 54 gram kubar esrar, 20 gram skunk, 13 gram metamfetamin, 9 gram kokain, 5 gram bonzai ham madde, 2 gram kenevir tohumu, 150 mililitre bonzai ham madde, 28 adet sentetik hap ve 22 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Kaynak: iha