Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ferizli ve Karasu ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Ferizli’de A.Z. (40) isimli şahsın ev ve aracında yapılan aramada 1 kök kenevir bitkisi, 11 kilogram kurutulmaya bırakılmış kubar esrar ve 4 kilogram satışa hazır vaziyette kavanoz içinde kubar esrar ele geçirildi. Karasu’da M.C.Ö. (24) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada ise 57 gram bonzai, satışa hazır vaziyette 2 ayrı poşet içerisinde 5’er gram kubar esrar, yine satışa hazır halde paketlenmiş 5 gram bonzai, 9 adet 7.65 mm çapında fişek ve 2 cep telefonu bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA