Sakarya Büyükşehir Belediyesi, üniversite hayaline adım atmaya hazırlanan gençlere yönelik ücretsiz tercih danışmanlığı hizmetini hayata geçiriyor.SAKARYA (İGFA) - Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrencilere destek sağlamak amacıyla düzenlenen program, 30 Temmuz Perşembe günü Atatürk Bulvarı’ndaki AKM önünde başlıyor.

Genç adaylar, 30 Temmuz ile 13 Ağustos tarihleri arasında, her gün saat 11.00 ile 19.00 arasında Atatürk Bulvarı AKM önünde kurulacak özel stantlarda uzman eğitmenlerden birebir danışmanlık alabilecek.

Tercih danışmanlığı hizmeti, ÖSYM tarafından tercih süresinin uzatılmasıyla birlikte 13 Ağustos Çarşamba gününe kadar devam edecek.

BİREBİR DESTEK ALABİLECEKLER

Tercih döneminde öğrencilere yol gösterecek isim ise Büyükşehir Belediyesi Tercih Danışmanı İsmail Yunteç olacak. Öğrenciler, hem puan ve sıralamalarına uygun bölümleri değerlendirme hem de kariyer hedefleri doğrultusunda doğru tercihler yapma konusunda birebir destek alabilecek.7