Daha önce yalnızca 3. sınıf düzeyinde uygulanan programın, yapılan mevzuat düzenlemeleriyle artık 2. sınıf öğrencilerini de kapsayacağı bildirildi.

Bakanlığın açıklamasına göre gelişme, “İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) Güncelleme ve Materyal Hazırlama Çalıştayı”nın açılışında paylaşıldı. Çalıştayın açılışı, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Faruk Yelkenci tarafından Niğde’de gerçekleştirildi.

Sahadan gelen geri bildirimler doğrultusunda yapılan düzenlemeyle İYEP’in daha geniş bir öğrenci grubuna ulaşmasının hedeflendiği belirtildi.