İlk bölümü Rize İmam Hatip Lisesi’nde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in katılımıyla çekilen programda, Türkiye’nin farklı illerindeki okullardan mezun olan ve kamuoyunca tanınan isimlerin deneyimleri öğrencilere aktarılıyor. Programla, başarılı mezunların yaşam öykülerinin gençlere ilham vermesi amaçlanıyor.

Akademi, sağlık, eğitim, sanat ve spor dünyasından öncü isimlerin yer aldığı çekimler, konukların mezun oldukları okullarda gerçekleştiriliyor. Sanatçı Ahmet Yenilmez’in sunduğu programda, her bölüm öncesinde çekim yapılan ilin eğitim ve kültür geçmişi tanıtılıyor.

Okullarda gerçekleştirilen söyleşilerde rol model mezunların deneyimlerine yer verilirken program, ilgili şehirde yaşamış bir kahramanın anlatıldığı meddah gösterisiyle sona eriyor.