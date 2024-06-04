Sakarya Gazeteciler Birliği’nin (SGB) girişimleriyle Sakarya’daki gazetecilerin ev sahibi olması için 2020 yılında başlatılan konut projesinde sona gelindi. Gazeteciler konutlarını 10-25 Haziran arasında teslim alabilecekler.

Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanı N. Müjdat Çetin, Adapazarı Alandüzü Mahallesi’nde SGB-TOKİ işbirliği ile TOKİ tarafından 2020 yılı sonunda yapılan ihale sonrası 2021 yılında inşaatına başlanan ‘Alandüzü 159 Konut Projesi’nin tamamlandığını belirterek, “10-25 Haziran arasında meslektaşlarımız hasretle bekledikleri konutlarını teslim alacaklar. Şimdiden herkese hayırlı olsun” dedi.

Çetin, gazeteciler için yapılan ancak talep fazlası olan konutlarında TOKİ tarafından vatandaşlara kura usulü satış yapıldığını belirterek, “Sakarya Gazeteciler Birliği olarak sadece üyelerimize değil ilimizdeki tüm gazeteci meslektaşlarımıza yönelik gerçekleşen projede sona gelinmesinin mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu çerçevede 159 konutun teslim işlemleri; 10-25 Haziran 2024 tarihleri arasında müşavir firması tarafından Adapazarı Alandüzü Mahallesi 159 konut projesi şantiyesinde teslim program çerçevesinde gerçekleştirilecek. Konut sahiplerine ayrıca mesaj ile bilgilendirmede yapılacak” dedi.

Konut projesi teslim işlemleri

Konut projesi teslim işlemlerinin detayları ise, “T.C. Ziraat Bankası 1913 Ankara Caddesi / Sakarya Şubesine 3065 sayılı KDV kanunu gereğince teslim işlemi nedeniyle, doğacak Katma Değer Vergisi tutarı Peşin olarak ödenecektir. (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. tarafından, konut alıcılarının hesaplarından (Bankada hesapları olan) otomatik olarak tahsil edilecektir. Proje çerçevesinde yer alan konutların, ilk taksit ödemeleri Temmuz 2024 ayı itibariyle, ilk dönemsel artış uygulaması ise Ocak 2025 tarihi itibariyle başlatılacaktır. Konut alıcılarının aşağıda yer alan Teslim Programında belirtilen tarih aralığında konutunu teslim almaması durumunda, ilk taksit ödemesi yine Temmuz 2024 tarihinde başlatılacaktır” denildi.

Konut tesliminde getirilmesi gereken belgeler

Konut teslimi sırasında istenilen belgelerde eksiklik olması durumunda konut tesliminin yapılmayacağı da belirtilerek, “Konut teslimi sırasında getirilmesi gereken belgeler: Kimlik belgesi (nüfus cüzdanı), gayrimenkul satış sözleşmesinin nüshası, konut vekaleten teslim alınacak ise vekaletnamenin aslı ve fotokopisi. Belirtilen tarihlerden önce T.C Ziraat Bankası A.Ş 1913 Ankara Caddesi / Sakarya Şubesine gidilerek KDV bedeli yatırılacak ardından ilgili şantiyeden konut teslim alınacaktır. İstenen belgelerde eksiklik olması durumunda konut teslimi yapılamayacağından, söz konusu belgelerin eksiksiz olarak getirilmesine özen

göstermenizi rica eder, konutunuzda sağlıklı ve mutlu bir yaşam dileriz” ifadeleri kullanıldı.