Jeopolitik gelişmeler altın piyasasında dalgalı seyrin sürmesine neden oluyor. Orta Doğu ve ABD’den gelen haberlerle yön arayan altın, ağustos sonunda gramda 7 bin liranın, ons tarafında ise 4.600 doların üzerine çıkmıştı. Ardından sert şekilde gerileyen fiyatlarda yaklaşık 3 haftadır düşüş eğilimi devam ederken, yatırımcılar altının bundan sonraki seyrini merak ediyor.

ALTIN TEKRAR YÜKSELİR Mİ?

Bir çok kişi "Bu fiyatlardan altın alınır mı?", "Altın tekrar yükselir mi?" sorularına cevap ararken, dünyaca ünlü bankalardan UBS'den dikkat çeken bir analiz geldi.

UBS'DEN ALTIN TAHMİNİ

Küresel bankacılık devi, altındaki düşüşe rağmen uzun vadede pozitif görüşünü korudu. İsviçre merkezli banka, altındaki yükselişin önümüzdeki günlerde yeniden hız kazanmasını bekliyor.

ALTINDA YÜZDE 24'LÜK YÜKSELİŞ BEKLENTİSİ

Banka, şu an 4.300 dolar sınırında olan ons altının aralık ayında 4 bin 600 dolar seviyesine yükselmesini bekliyor. Bu tahmine göre 300 dolarlık bir toparlanma gerçekleşecek.

UBS'nin 2027 yılı altın tahmini ise oldukça dikkat çekici. Banka, ons altının Mart 2027'de 5 bin dolar, Haz54iran 2027'de ise 5 bin 200 dolar, Eylül 2027'de ise 5 bin 400 dolara ulaşacağını öngörüyor. Buna göre altında 1 yıllık süreçte yüzde 24'lük bir yükseliş bekleniyor.

Bankanın 1 yıllık tahmini oldukça yüksek görünse de, 5 bin 595 dolarlık tarihi zirvenin altında.