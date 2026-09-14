Evlilik sürecinde artan alışveriş ve organizasyon masraflarıyla karşı karşıya kalan genç çiftlere yönelik destekler artırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 2024’te başlatılan proje kapsamında özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle yürüttüğü iş birliklerini genişletmeye devam ediyor.

Proje kapsamında gençlere indirim desteği sağlayan firma sayısı yerel düzeyde 1147’ye, ulusal düzeyde ise 44’e ulaştı. Böylece evlenecek çiftlerin indirimlerden yararlanabileceği toplam firma sayısı 1191’e yükseldi.

Anlaşmalı firmaların sunduğu avantajlar değişiklik gösteriyor. Evlilik hazırlığı kapsamında alışveriş yapacak gençlere, bazı firmalarda mevcut indirimlere ek olarak satış fiyatı üzerinden yüzde 5 ile yüzde 40 arasında değişen oranlarda indirim sağlanıyor.

Peki evlenecek gençler yüzde 40’a varan indirimlerden nasıl yararlanacak? İndirimlerden faydalanmak isteyen çiftler, kendileri için tanımlanan indirim kodunu e-Devlet üzerinden alabiliyor. Kampanyalara ve indirim kodunun oluşturulmasına ilişkin ayrıntılara ise ailegenclikfonu.aile.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.

Evlenecek gençlere yönelik destekler yalnızca alışveriş indirimleriyle sınırlı değil. Proje kapsamında yerel yönetimlerle yapılan iş birlikleri sayesinde çiftlere farklı alanlarda da kolaylıklar sunuluyor.

Evlenecek gençlere yönelik destekler yalnızca alışveriş indirimleriyle sınırlı değil. Proje kapsamında yerel yönetimlerle yapılan iş birlikleri sayesinde çiftlere farklı alanlarda da kolaylıklar sunuluyor. 190 belediye; ücretsiz nikah işlemleri, ücretsiz düğün salonu ve çeyiz yardımı gibi imkanlar sağlıyor.