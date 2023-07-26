Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sıcak hava dalgasının etkili olmasıyla çoğalan orman yangınlarının önüne geçilmesi için vatandaşlara "Doğaya içi su dolu pet şişe, cam şişe ve plastik atıklar bırakmayın ve asla izmarit atmayın. Sıcakların olağanüstü olduğu bugünlerde çok hassas davranmalıyız” uyarısı yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Afrika sıcaklarının etkili olduğu bugünlerde her bir vatandaşın bilinçli ve dikkatli davranmasının elzem olduğuna dikkati çekidi.

Çeşitli şehirlerde orman yangını haberlerinin üzülerek takip edildiğini kaydedilen açıklamada, "Bu sebeple orman içinde, yakınlarında ve tüm yaşam alanlarında doğaya yakıcı madde atmayın ve yangın çıkarabilecek atık maddeleri bırakmayın. İçinde su bırakılan pet şişe, cam şişeler ve plastik atıklar doğada yangın çıkmasına neden olabiliyor. Özellikle pet şişede bırakılan su, güneş ışınlarıyla buluştuğunda mercek görevi görerek yangına sebebiyet verebiliyor. En ufak bir kıvılcım büyük kayıplara neden olabilir. Özellikle kırsal bölgelerde yaşayan vatandaşlarımız için uyarıyoruz. Nefes alabileceğimiz, hayat kaynağımız ormanlarımızı dikkatlice koruyup olumsuz bir durumda süratle gerekli ihbarları yapalım. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak tüm birimlerimizle 24 saat teyakkuz halindeyiz" diye konuştu.