Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Hentbol Erkekler Süper Ligi’nin 5. hafta karşılaşmasında Rize Belediyesi’ne konuk olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Hentbol Takımı, Erkekler Süper Ligi 5. hafta karşılaşmasında Rize Belediyesi’ne konuk oluyor.
24 Eylül Pazar günü Rize Yenişehir Spor Salonu’ndaoynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak. Ligde topladığı 6 puanla zirve mücadelesini sürdüren Büyükşehir hentbolda cezası biten kaptan Ramazan Döne formasına kavuşacak. Sakatlığı devam eden Mohammed Miri ise kadroda yer almayacak.