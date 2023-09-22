Gebze-Orhangazi-İzmir Karayolu'nda, Gedelek viyadüğü yakınlarında meydana gelen trafik kazasında, Bursa istikametine seyir halinde olan bir enerji içeceği yüklü tır, kontrolden çıkarak önce bariyerlere çarptı, ardından sürüklenerek devrildi. Kazada tır sürücüsü hafif yaralanırken, tır dorsesinde bulunan yaklaşık 25 ton enerji içeceği yola saçıldı.

Kaza, sabah saat 08.30 civarında Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu üzerinde, Orhangazi Gedelek Viyadüğü yakınlarında meydana geldi. İddialara göre, İstanbul'dan Bursa istikametine gitmekte olan 28 yaşındaki Ali Güler yönetimindeki 41 AIY 410 plakalı enerji içeceği yüklü tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı.

Tırın sağ tarafındaki bariyere çarpan araç, daha sonra yolun ortasına devrilerek sürüklendi ve orta refüje çarptı. Bu sırada tırın kupası yukarı doğru kalktı ve enerji içeceği yüklü tır dorsesi yola saçıldı. Kazanın ardından olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan tır sürücüsü Ali Güler, ambulansla Gemlik Devlet Hastanesine taşındı ve burada tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle otoyolun Bursa istikameti iki şeritten sağlanmaya çalışıldı ve yol üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu. Enerji içecekleri ise çalışanlar tarafından yol kenarına toplandı ve ardından başka bir kamyona aktarıldı. Tır, vinç yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.