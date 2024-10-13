Sakarya Büyükşehir Belediyesi Judo sporcusu Ece Zurnacı, Yozgat’ta düzenlenen Büyükler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda nefes kesen bir performansla gümüş madalyaya uzanarak Milli Takım biletini aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, sporun her dalında şehre önemli başarılar kazandırmaya devam ediyor. Büyükşehir Judo Takımı’nın başarılı sporcusu Ece Zurnacı, Yozgat’ta gerçekleştirilen Büyükler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda mindere çıktı. 78 kilogram kadınlar kategorisinde nefes kesen bir performans ortaya koyan Zurnacı, aldığı puanlarla gümüş madalyaya uzandı ve Türkiye ikincisi oldu. Sakarya’ya önemli bir başarı kazandıran Ece Zurnacı, sporseverler tarafından da ayakta alkışlandı. Kazandığı başarıyla Milli Takım’a katılma hakkı kazanan Zurnacı, artık uluslararası arenada Sakarya’yı temsil edecek.

Büyükşehir Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, “Büyükler Kuşak Güreşi Türkiye Şampiyonası’nda ikinci olarak Milli Takıma Katılma hakkı elde eden sporcumuz Ece Zurnacı’yı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.