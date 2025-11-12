Türk Silahlı Kuvvetlerine ait C130 kargo uçağı, Gürcistan sınırında düştü. Merzifon’da görev yapan Sakaryalı Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, şehit oldu. Anne ve babasının Gümüşhane’de oldukları ve oğullarının şehadet haberini orada aldıkları öğrenilirken Sakarya’nın Serdivan ilçesi Vatan Mahallesi Aslan Sokak’taki yakınlarına bilgi verildi. Haber verilmesi üzerine şehidin ağabeyi ve eniştesi Amasya Merzifon’a doğru yola çıktı. Şehidin evine sevenleri ve yakınları akın ederken Türk bayrağı asıldı.

Öte yandan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ise sosyal medyadan şehit haberini vererek baş sağlığı diledi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehidin var Sakarya. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn. ‘Biz Allah’a aidiz ve kuşkusuz O’na döneceğiz.’ Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağımızda Hava Uçak Astsubay Başçavuş Akın Karakuş şehit düşmüştür. Yüce milletimizin başı sağolsun. Kahraman Mehmetçiklerimize Allah rahmet eylesin. Ruhları şad, mekanları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.