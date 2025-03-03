Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü taekwondo sporcusu Selen Göreler, 1-3 Mart tarihlerinde Zonguldak’ta gerçekleştirilen Gruplar Taekwondo Şampiyonası’nda mindere çıktı. 20 ilden 380 sporcunun katıldığı şampiyonada, başarılı sporcu Selen Göreler 52 kilogram gençlerde, kendisinden 4 yaş büyük sporcularla karşılaştı ve üçüncü olmayı başardı. Göreler, bu sonuçla 22-25 Mart tarihlerinde Niğde’de yapılacak final müsabakasının biletini de almış oldu. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamada, "Kulübümüz Taekwondo sporcularından Selen Göreler Zonguldak’ta gerçekleştirilen Gruplar Taekwondo Şampiyonası’nda gösterdiği performansla üçüncü olmayı başarmıştır. Sporcumuzu bu başarısından dolayı tebrik eder, Niğde’de gerçekleştirilecek final müsabakaları öncesi kendisine başarılar dileriz" denildi.

Kaynak: İHA