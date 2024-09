Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin himaye ettiği İl Ormanı Tabiat Parkı yeşili, doğası, benzersiz tabiatı ve belediyenin sosyal hizmetleriyle bu yaz sezonunda 75 bin kişiyi ağırlayarak en çok tercih edilen doğal sosyal donatı alanı oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde olan sosyal yaşam alanlarını kaliteli hizmet ve estetik güzellikle tercih noktası haline getiriyor.

Bunların bir örneği olan Sakarya İl Ormanı Tabiat Parkı da bu yaz sezonunda Türkiye’nin dört bir yanından ve şehir genelinden binlerce misafirini ağırladı.

Yeşili, doğası, benzersiz tabiatı, içerisinde yer alan orman evleri, sosyal tesisleri ve Büyküşehir’in verdiği SBB Wifi gibi hizmetlerle doğaseverlerin uğrak noktası olan taibat parkı, 1 Haziran – 1 Eylül tarihleri arasında 75 bin doğaseveri misafir ederek sezonun en çok tercih edilen turistik mekânı oldu.

Doğa tutkunlarının ortak adresi olan İl Ormanı Tabiat Parkı, yeşilin her tonunu barındırıyor.

Geniş park alanları, piknik yerleri, macera parkuru, bungalovları, atış poligonu, bisiklet yolları ve kuş evleriyle İl Ormanı bu yaz sezonunda da yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Her yıl ağırladığı on binlerce misafirle yazın en gözde sosyal donatı alanlarından biri haline gelen İl Ormanını ziyaret edenler, doğanın kalbinde piknik, trekking ve spor yaparak temiz oksijeni içlerine çekiyor. Yapılan açıklamada, “Yaz sezonu boyunca büyük bir hassasiyetle hizmet verdiğimiz İl Ormanı Tabiat Parkı’nın Sakarya’nın gözde doğal sosyal donatı alanı olmasından dolayı çok mutluyuz. Kaliteli hizmetle güzelleştirdiğimiz, yeşilin her tonunu barındıran tabiat parkımızı çocuklarımıza miras bırakacağız” denildi.