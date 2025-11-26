Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin yetiştirdiği iki usta kalem Faik Baysal ve Necati Mert’i akademisyenlerin katılımıyla düzenlenen özel bir sempozyumda anarak Sakarya’nın edebi mirasına ışık tutacak. 27 Kasım Perşembe günü düzenlenecek sempozyum SAÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 27 Kasım Perşembe günü şehrin kültür hayatına damga vurmuş iki önemli edebiyatçıyı aynı programda anacak. Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek "İki Çınar Bir Şehir: Faik Baysal - Necati Mert’ sempozyumu, iki kıymetli yazarın eserleri, düşünce dünyaları ve şehirle kurdukları bağları akademik bir perspektifle ele alacak. Günün ilk programı saat 09.30’da başlayacak. Sempozyumun ilk oturumunda, edebi mirasıyla Sakarya’nın kültür tarihinde önemli bir yer edinen Faik Baysal konuşulacak. Oturum başkanlığını Prof. Dr. Engin Yılmaz’ın üstleneceği bu bölümde Prof. Dr. Mustafa Aydemir, Ercan Yılmaz, Dr. Ramazan Kandemir Enser ve Dr. Serhat Demirel, Baysal’ın eserlerini, edebi kişiliğini ve Sakarya ile kurduğu güçlü bağı çeşitli yönleriyle değerlendirecek.

Saat 14.00’da düzenlenecek ikinci oturumda ise Sakarya’nın edebiyat belleği olarak anılan Necati Mert odakta olacak. Oturumun başkanlığını Prof. Dr. Mustafa Aydemir yapacak. Prof. Dr. Yılmaz Daşcıoğlu, Bünyamin Demirci, Doç. Dr. Erdem Dönmez ve Doç. Dr. Mesut Koçak, Mert’in yazın serüvenini, anlatı dünyasını ve edebiyata kattığı özgün bakış açılarını katılımcılarla paylaşacak. Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’nın iki büyük edebiyat çınarını onurlandıran bu anlamlı buluşmaya tüm vatandaşları davet ediyor.