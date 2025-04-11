SASKİ, Kozluk Caddesi’nde 3 bin 500 metrelik içme suyu hattını deplase ederek bölgenin içme suyu altyapısını yeniliyor. Yol genişletme çalışmalarına paralel yürütülen projede, içme suyu abonelere kesintisiz ve kayıpsız bir şekilde ulaştırılacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Erenler Kamışlı Mahallesi’nde 3 bin 500 metrelik içme suyu hattı deplase çalışmasına aralıksız şekilde devam ediyor.

Kozluk Caddesi’nde yürütülen yol genişletme çalışmaları ile birlikte yürütülen altyapı çalışmaları kapsamında bölgeye içme suyu temin eden 3 bin 500 metre uzunluğundaki hattın 2 bin 100 metrelik kısmında çalışmalar kısa sürede tamamlandı.

ABONE BAĞLANTILARI DA KONTROL EDİLİYOR

Deplase çalışmaları sırasında mevcut abone bağlantılarını da kontrol ederek ihtiyaç duyulan bağlantılarıyeniliyor. Bu sayede bölgede yaşanabilecek basınç sorunlarına önlem alınırken abonelerin kaliteli içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşması sağlanıyor.

3 BİN 500 METRELİK HATTIN YÜZDE 60’I TAMAM

Kurum tarafından yapılan açıklamada Erenler’in altyapısının güçlendirildiği belirtilerek, “Kamışlı Mahallesi’nde devam eden deplase çalışmalarıyla altyapımızı güçlendiriyoruz.Yol genişletme çalışmaları ile birlikte yürütülen deplase işi kapsamında gelecekte oluşabilecek sorunlara karşı bugünden önlem alıyoruz. Yüzde 60’lık kısmında işlemleri tamamladığımız altyapı hattı ile bölgedeki abonelerimiz kaliteli içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşacak” ifadeleri kullanıldı.