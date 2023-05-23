Sakarya’nın yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri ‘Türk Mutfağı Haftası’ çerçevesinde düzenlenen programda tanıtıldı. Yöresel ürünler ve el sanatlarının sergilendiği etkinliğe vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

‘Türk Mutfağı Haftası’nın ilki geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanlığı himayesinde 21-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında yurt içinde Valilikler, yurt dışında ise Büyükelçilikler ve Başkonsolosluklar bünyesinde yapılan etkinlikler ile kutlanmıştı. Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen etkinlik çerçevesinde Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Çark Caddesi’ndeki Menekşe Sokağı’nda, şehrin yöresel ve coğrafi işaretli ürünleri tanıtıldı. Dartılı keşkek, kabak tatlısı ve boşnak böreği ikramı yapılan etkinliğe vatandaşın ilgisi de yoğun oldu. Sakarya Vali Vekili Ersin Emiroğlu, kültür mozaiği olan Sakarya’nın etnik yapısının çok geniş olduğunu söyleyerek, “Üreten kadınlarımızı, tüm kooperatiflerimizi tebrik ediyorum. Mottomuz özetle sıfır atık diyoruz ya aslında bunu hepimiz biliyoruz. Mottomuz şu: ’Yiyiniz, içiniz, israf etmeyiniz.’ Hayırlı olsun” dedi.

Sakarya İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Süleyman Acar ise şehrin zengin yemek kültürüne sahip kentler arasında öne çıktığına değindi. Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu’nun da yaptığı konuşma sonrasında protokol üyeleri, yöresel ürünlerin ve el sanatlarının sergilendiği alanları gezerek, ikramlardan tattı.