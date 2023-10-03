Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir dışından Sakarya’ya üniversite eğitimi için gelen öğrencileri terminalde kurulan bilgilendirme standında karşılıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir dışından Sakarya Üniversitesi ve Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ne eğitim almak için gelen öğrencilere yönelik Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde bilgilendirme standı açtı.

Açılan stantta genç üniversitelilere, öğrenci şehri Sakarya’yı tanıtan kitapçıklar verilirken aynı zamanda şehrin turizm ve doğa aktivitelerinin yapılabileceği noktalar, yeşilin ve mavinin bütün tonlarının aynı anda bulunduğu doğal alanlar, sosyal donatı alanları ile eğitim, kültür ve sanat merkezlerine kadar birçok önemli alanların tanıtımı yapılıyor.

Şehre yeni gelen öğrencileri ulaşım konusunda da bilgilendiren Büyükşehir Belediye ekipleri, aynı zamanda sefer saatleri ve güzergâhların detaylı bilgilerinin yer aldığı SAKUS programının da tanıtımını gerçekleştiriyor.

Sakarya’ya gelen öğrencilerin öğrenim süreleri boyunca en güzel şekilde ağırlanacağı ve Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman öğrencilerin yanında olacağı bildirilen açıklamada, “Şehrimize gelen herkes bizim en kıymetli misafirimizdir. Özellikle geleceğimize yön verecek ve ülkemizi ilmiyle, bilimiyle ileriye taşıyacak gençlerimiz bizim için ayrı bir öneme sahiptir. Öğrencilerimizin eğitimleri boyunca yanlarında olduğunu göstermek için onları ilk günden en güzel şekilde karşılıyoruz. Bu vesileyle üniversite hayatına başlayacak tüm öğrenci kardeşlerimize eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.