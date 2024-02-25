Bursa Basketbol U- 16 Ligi C Grubunda oynanan İnegöl İmider Atlasspor-Bursa Vatanspor Basketbol maçında sakatlanan Vatanspor’lu oyuncuya sağlık görevlisi ile beraber Atlasspor antrenörü Levent Ayaz müdahale etti. Levent Ayaz’ın sakatlanan rakip takım oyuncusuna yardıma koşması tribünlerde bulunan taraftarlar tarafından büyük taktir gördü.

Sahada yapılan müdahale sonrası rakip oyuncunun önemli bir sakatlığı olmadığı belirtildi. Oyuncu kalan dakikakalrı yedek kulübesinden izlemek zorunda kaldı.