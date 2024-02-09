Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde dün pompalı tüfekle öldürülen Şakir Aydın (35) ve Tayfun Avcı (26) cinayetinin altından uyuşturucu ile alacak, verecek meselesi çıktı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karışan şüphelilerden 2’sini gözaltına aldı. Şakir Aydın ve Tayfun Avcı’nın öldürülmeden önce gündüz köyde bir evin bahçesinde, cinayet olayının şüphelileri ile alkol aldığı ortaya çıktı.

Olay dün saat 20.30 sıralarında ilçeye 20 kilometre uzaklıktaki Sarıot köyü yol ayrımında meydana geldi. İddia göre, Şakir Aydın ve Tayfun Avcı motosiklet ile köyden ayrıldı. Şakir Aydın ve Tayfun Avcı köy kavşağından anayola motosikletle döndükleri sırada kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından açılan ateş sonucu vuruldu. Şakir Aydın olay yerinde, Tayfun Avcı ise kaldırıldığı Bayramiç Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), İstihbarat Şube, Siber Suçlar, Özel Köpek Timleri, İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ve Trafik Timleri pompalı tüfekle öldürülen Şakir Aydın ve Tayfun Avcı’nın katil zanlılarını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Bayramiç ilçe merkezi olmak üzere Sarıot köyü ile Akçakıl köyünde şüphelilerin yakalanması için çeşitli adreslerde arama yaptı. Özel Köpek Timinde yer alan ‘Tahra’ isimli köpek ile ekipler, gece boyu ve gündüz devam eden yakalama çalışmaları çerçevesinde olaya karışan şüphelilerden A.G. ve C.Ö. yakalanarak, gözaltına alındı. Diğer firari olan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Bayramiç ilçesine bağlı Sarıot köyünde meydana gelen pompalı tüfekle saldırının altından uyuşturucu ile alacak, verecek meselesi çıktı. Sarıot köyünden çıkan Şakir Aydın ve Tayfun Avcı, köy kavşağından anayola motosikletle döndükleri önü iddiaya göre bir araçla kesildiği, yaşanan tartışma sonra Şakir Aydın ve Tayfun Avcı’nın pompalı tüfekle öldürüldüğü ortaya çıktı. Öte yandan, Şakir Aydın ve Tayfun Avcı’nın öldürülmeden cinayet zanlıları ile bir vatandaş tarafından yapılan hayra katıldıkları ve sonrasında köyde bir evin bahçesinde alkol aldıkları ortaya çıktı.