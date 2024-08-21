Milli Atlet Yasin Avcı ve sporcular, taksici cinayetlerine dikkat çekmek amacıyla 16 kilometre maraton koşacak.

Taksi şoförlerinin öldürülmesine dikkat çekmek ve halkı bilinçlendirmek adına 16 kilometre maraton koşacak olan Milli Atlet Yasin Avcı ve sporcular koşuya saat 10.00’da Ulucami Dolmuş Peronlarının önünden başlayacak ve Küçük Sanayi Taksi İstasyonunda son verecek. Maraton koşusunun başlangıcına Mudanya’nın Çepni Mahallesi’nde 20 yerinden bıçaklanan taksi şoförü Yunus Emre Yüksel davet edildi.

Koşu esnasında Yasin Avcı’ya Bosch Atletizm Takımın Kaptanı Metin Bozkurt, Canan Mustafaoğlu ve Meral Pınarcı eşlik edecek. Sporcular 16 kilometre boyunca ellerinde "Taksici Cinayetlerine Hayır" yazılı dört metrelik bir bayrak taşıyacak.

Yasin Avcı bu etkinliği Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası ile birlikte yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"Koşunun gerçekleşmesinde bize destek veren Bursa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Ahmet Çakır’a teşekkürlerimizi iletiyorum. Güzel bir etkinlik olacağını düşüyorum. Amacımız taksici cinayetleri konusu gündemde tutup halkı bilinçlendirmektir. Geçtiğimiz Şubat ayında İzmir’in Gaziemir ilçesinde ‘soğukta üşümesin’ diye aracına aldığı yolcunun silahlı saldırısı sonucu hayatını Oğuz Erge’den çok etkilendim. İnternette defalarca o haberi seyredip durdum. Gerçekten çok üzülmüştüm. Oğuz Erge adam gibi adam. Sonra Mudanya Çepni’de bir taksici arkadaşımızı yaralanması bu üzüntümün üzerine tuz biber ekti."

Bursa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Ertuğrul Tan ise "Taksicilere yönelik saldırılar hala sorun olarak karşımızda duruyor. Biz bu sorunu çözmek için elimizden gelen tedbirleri almaya çalışıyoruz. Türkiye’de 660 tane şoförler odası var. Böylesi bir sosyal sorumluluk etkinliğine imza atarak konuyu tekrar gündeme getirmek istedik" şeklinde konuştu.