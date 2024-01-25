Artan salgınlara karşı korunmak için dışarı çıkıldığı zaman tuzlu suyla gargara ve burun duşu yapılmasının, ayrıca eterik yağlarının koklanması ve sürülmesinin etkili olduğu belirtildi.

Esenler Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “Şehir ve sağlık” etkinliğinde konuşan alternatif ve holistik sağlık uzmanı E. Hülya Giebel, salgınlara karşı uyarılarda bulundu.

Özellikle kış aylarının da gelmesiyle artan salgın vakalarından korunmak için çeşitli tavsiyelerde bulunan Giebel, dışarı çıkıldığı zaman tuzlu suyla gargara ve burun duşu yapılmasının elzem olduğunu belirtti. Eterik yağlarının koklanması, sürülmesinin önlem olacağının altını çizen Giebel, "Büyük kalabalıklardan kaçınmak, kalabalık-sıkışık insanların birbirine çok yakın olduğu yerlerden mümkün olduğu kadar uzak durmak gerekiyor" dedi. Çocuklarda bağışıklığı güçlendirmek için özellikle hazır yiyecekler ve sağlıksız içeceklerden uzak durulması gerektiğini belirten Giebel, mineraller, vitaminler, özellikle D vitamini ve balık yağının tüketilmesinin çocuk bağışıklık sisteminin güçlenmesinde başlıca önlemler olduğunu kaydetti. Giebel, "Çocukların illa çok temiz olmasını beklemiyoruz, onların oldukları ortama alışmaları bağışıklık sağlamaları için özellikle bunlara maruz kalması gerekiyor ki bir bağışıklık kazansınlar. Beslenmelerinde çok dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle çocuklara hazır yiyecekler yedirmezsek onların temiz ortamlarda bulunmasına dikkat edersek, sağlıksız içeceklerden uzak durmalarını temin edebilirsek zaten onlar bağışıklık kazanacaklar. Çocukların bağışlılıklarının ideal seviyede olması için mineraller, vitaminler, özellikle D vitamini ve balık yağına dikkat etmeliyiz, günlük kullanmalarını sağlamalıyız" dedi.