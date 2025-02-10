İlk etapta koltuk imalatı bölümünde çalışan 280 kişiye kişi başı 42 bin TL ödeme yapılacak.

İnegöl mobilya sektörünün önde gelen firmalarından Saloni Mobilya, çalışanlarına yönelik maaş promosyon ödemeleriyle dikkat çekti. Saloni Mobilya CEO’su Haluk Özbek, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, şirket bünyesinde çalışan personelin hak ettiği maaş promosyonlarını alacağını belirtti.

Özbek, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: “Bu yıl şirketlerimizdeki çalışma arkadaşlarımıza yaklaşık 29 milyon TL maaş promosyonu ödenecek. Bu ödemenin 12 milyon TL’lik kısmı, koltuk bölümündeki 280 çalışanımıza kişi başına yaklaşık 42 bin TL olarak bu hafta içinde ödenecek. Zamanı geldikçe diğer şirketlerimizdeki çalışanlarımız da maaş promosyon ödemesini alacak. Kıymetli ekibimiz, zaten kendi hakları olan bu ödemeleri güle güle kullansınlar.”

PROMOSYON ÖDEMELERİ KADEMELİ OLARAK YAPILACAK

Şirketin farklı bölümlerinde görev yapan çalışanların da önümüzdeki süreçte maaş promosyonlarını alacağı belirtilirken, ilk etapta koltuk imalatı bölümündeki 280 çalışana toplam 12 milyon TL ödeme yapılacak.