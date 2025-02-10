Doğduğunuz saatte gökyüzüne doğru yükselen takımyıldızı ise size yükselen burcunuzu gösterir. Her bir yükselen burç 2 saat arayla gökyüzünde durur. Yükselen yay burcu, Jüpiter yönetici gezegenine sahiptir. Jüpiter gezegeninin karşılığı ise şans demektir. Bu gezegen yay burcuna entelektüel bilgi birikimi veya felsefe, din gibi alanlarda bilgi birikimi sunar.

Yükselen Yay Burcu Özellikleri

Yükselen yay burcu özelliklerinden en belirgin olanı enerjilerinin çok yüksek olmasıdır. Bu nedenle çok çabuk arkadaş edinebilirler. İletişim yetenekleri çok gelişmiştir ve sohbet etmeyi severler. Bir ortama girer girmez tüm gözler onların üzerinde olur ve onların da istediği budur zaten. Özgürlüklerine oldukça düşkündürler. Emir almaktan, hayatlarının kısıtlamaya uğramasından ve kendi adlarına kararlar alınmasından nefret ederler. Bu yükselen burcuna sahip olan kişiler karamsar düşünce yapısına sahip olmadıklarından onların morallerini, motivasyonunu bozmak oldukça zordur. Genellikle uzun boylu olurlar.

Yükselen Yay Burcu Erkeği Özellikleri

Yükselen yay burcu erkekleri oldukça çekici ve karizmatik erkeklerdir. Özellikle sahip oldukları naziklik kadınların ilgisini çok çekmektedir. Kalpleri sevgi doludur ve çok enerjik kişilerdir. Karamsar bir yapıya hiçbir zaman bürünmezler. İlişkilerinde önemli sorunlar yaşamazlar çünkü oldukça romantik ve anlayışlı erkeklerdir. İlişki sırasında her ne kadar sadık olsalar da flört etmeyi çok severler. Oldukça çabuk sıkılan bir yapıları vardır ve bu ilişkide tek bir kişiye bağlı kalmalarını zorlaştırır.

Dikkat çekici özelliklerinden biri de çok dürüst olmalarıdır. Bakıldığında ilişki insanı gibi duran yükselen yay erkekleri evlilikten fena halde korkarlar. Evliliğin, ilişkiyi rutinleştirdiğine inanırlar. Gezmeyi, eğlenmeyi, yeni yerler keşfetmeyi çok severler. Maceracı bir kişilikleri vardır bu nedenle sakin yerler onları çok çabuk sıkar. Özgüvenleri çok yüksek olan bu erkekler kimi zaman egolu olarak adlandırılabilir. Aksine sevecen ve çok merhametli erkeklerdir. Yardım etmeyi çok severler. Para harcama konusunda oldukça beceriksizlerdir. Çünkü ne kadar çok para harcarlarsa o kadar cömert olduklarını sanırlar.

Yükselen Yay Burcu Kadını Özellikleri

Yükselen yay kadınları, bir ortama girince fark edilmemesi mümkün olmayan kadınlardır. Oldukça çekici ve gösterişli kadınlardır. Araştırmayı çok severler ve geniş bir kültürel birikime sahiplerdir. Egosuz oldukları için herkesle arkadaş olabilirler. Çevresindeki kişileri güldürmek yükselen yay kadınının bir görevi gibidir. Hayatlarına alacakları kişilerin özgürlüklerine saygı duymasını isterler ve bu onlar için en önemli kriterdir. Özgürlüklerine sıkı sıkıya bağlıdırlar. Kıskançlıktan hele de kıyafetlerine yorum yapılmasından hiç hoşlanmazlar. Gezmeyi ve eğlenmeyi çok sevdiklerinden, eğlenmeye gideceğiniz zaman kendinizi ona bırakabilirsiniz. Konser, tiyatro gibi etkinleri hiç kaçırmazlar. Bu nedenle de evcimen yorumu yapmak oldukça yanlıştır.

Yükselen Yay Burcu Kadını Fiziksel Özellikleri

Yükselen burcu yay olan kadınlar, orta uzun boyludurlar. Fizik yapıları ince ve atletik olan bu burcun kadınları uzun bacak ve kollara sahiplerdir. Parmakları ve tırnak yapıları da aynı şekilde ince ve uzun bir yapıya sahiptir. Bu sayede elleri son derece zarif ve muntazam görünür.

Kalçaları çoğunlukla dışa doğru çıkıktır. Yükseleni yay olan kadınların yüzleri v harfi şeklinde ya da ovaldir. Boyunları genellikle incedir. En belirgin fiziksel özellikleri ise geniş ve açık alına sahip olmalarıdır. Yüzlerinde güneş lekesi ve çil olabilir. Ten renkleri buğday veya esmer olmakla birlikte dudakları da genelde incedir.

Yükselen Yay Burcu Kadınının Dış Görünüşü Nasıldır?

Yükseleni yay burcu olan kadınları hem özgür hem de rahat hallerini kıyafetlerine de yansıtma konusunda çok yeteneklidirler. Yükseleni yay burcu olan kadınlar sadece kendilerinin beğendiği şeyleri giyer, kendilerinin beğendiği dış görünüşü oluşturmak için çabalarlar. Kimseyi etkilemek gibi amaçları yoktur. Bohem tarzı bir görünüş onların ruhunu en iyi şekilde yansıtır demek yanlış olmaz.

Makyaja çok düşkün olmayan yükselen yay kadını, yoğun makyajlar yapmaz. Bordo ruj kullanmayı çok severler. Bir gün iddialı ruj sürüyorsa başka gün göz makyajı yapar. İkisini aynı zamanda kullandığı nadir görülür. Saç modelleri ise genelde uğraşılmamış gibi duran dağınık topuzlardır. Her zaman rahat görünürler.