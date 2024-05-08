Garanti BBVA’nın kurucusu olduğu Salt’ın yeni sergisi “Havaya Dair” açıldı.

Garanti BBVA’nın desteğiyle gerçekleşen Salt’ın yeni sergisi Havaya Dair, hava kirliliğinin toplumsal ve ekolojik boyutlarını maddi, işitsel ve görsel deneyler aracılığıyla somutlaştırmayı amaçlıyor. Milano merkezli disiplinlerarası tasarım stüdyosu 2050+ tarafından Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanı için tasarlanan enstalasyon 18 Ağustos’a kadar ücretsiz gezilebilecek.

“Hava kirliliğini ele aldık”

Sergi ve Garanti BBVA’nın konuya bakışıyla ilgili bilgi veren Garanti BBVA Kurumsal Marka Yönetimi ve Pazarlama İletişimi Direktörü Elif Güvenen, “Salt güncel konulara dair yürüttüğü araştırma ve sergiler alanındaki öncü konumuyla, kurulduğu günden beri hepimizin gündeminde önemli yere sahip olan iklim krizine odaklı programları büyük başarıyla gerçekleştiriyor. Oluşturduğu programlarla, kültür sanat faaliyetlerini bir adım öteye taşıyarak sürdürülebilirliğin farklı boyutlarını ele almaya devam ediyor. Konusu itibarıyla Havaya Dair sergisini de yalnızca sanatsal bir enstalasyon olarak değerlendirmemek gerektiğine inanıyorum. Çünkü bu sergi hava kirliliğinin hem sosyal hem de çevresel boyutları üzerine düşündürerek bizleri farklı bir yolculuğa çıkarıyor. Her şeyin birbirine bağlı olduğu dünyamıza iyi bakmamız gerektiğinin altını çiziyor. Sanatın dönüştürücü ve iyileştirici gücüne inanan bir kurumun temsilcisi olarak dünyanın ihtiyaçlarını gözeten içeriklerin artmasını diliyorum. Havaya Dair sergisini tasarlayan 2050+ tasarım stüdyosuna ve Salt ekibine katkılarından ötürü teşekkür ediyorum.” dedi.

“Soluduğumuz havaya ilişkin anlayışımızı geliştirmeliyiz”

Salt Genel Müdürü Deniz Ova ise sergiye dair şunları aktardı: “Salt, farklı disiplinler arasındaki kesişim ve etkileşimleri araştırırken günümüzün kritik meselelerini anlamayı ve özgün yaklaşımlarla yorumlamayı önemsiyor. Türkiye ve yakın coğrafyasında sanat, mimarlık, tasarım pratikleriyle kent, toplum ve ekonomi tarihi odaklı araştırmalarının yanı sıra ekolojik kriz, iklim değişikliği gibi aciliyet teşkil eden güncel sorunlara dair projeler de geliştiriyor. Bu bağlamda yeni bir iş birliği yapmak üzere Salt’ın disiplinlerarası pratiğine yakın olan; görsel kültür, teknoloji ve ekoloji alanındaki çalışmalarıyla yenilikçi sergi deneyimleri geliştiren 2050+ tasarım stüdyosunu davet ettik. Kent odaklı araştırma sürecinde hava kirliliği kritik bir mesele olarak karşımıza çıktı ve bu konuya eğilmeye karar verdik. Havaya Dair, soluduğumuz havaya ilişkin anlayışımızı genişletmeye yönelik bir davet. Serginin gündeme getirdiği konuları paralel konuşma ve gösterim programlarıyla da irdelemeye devam edeceğiz.”