Heyet Tahrir eş-Şam ve diğer muhalif gruplar, 27 Kasım’da başlattıkları operasyonlarla Halep’ten sonra stratejik öneme sahip Hama kentini ele geçirerek Humus’a doğru ilerlediler. Suriye Milli Ordusu ise Tel Rıfat’ta kontrolü ele geçirerek PKK’yı bölgeden temizledi.

MÜTTEFİKLERİ DESTEKLERİNİ ÇEKİYOR

Muhaliflerin hızla ilerlemesiyle, Beşar Esad’ın en büyük destekçileri olan Rusya ve İran, açıklamalarında Şam yönetiminin çıkmaz bir duruma sürüklendiğini belirtti. Kremlin’e yakın bir kaynak, Rusya’nın Esad’ı kurtarmak için herhangi bir planının olmadığını ve Suriye Devlet Başkanı’nın ordu mevzilerini terk etmeye devam ettiği sürece böyle bir planın gündeme gelmeyeceğini ifade etti. Aynı şekilde, Amerikan medyasına konuşan ABD’li yetkililer, Rusya’nın Suriye’den çekilebileceğini ve Tartus Limanı’ndaki donanma gemilerinin koruma amaçlı olarak denizde kalabileceğini belirtti.

Rusya, Esad’a desteğini çekerken, Şam Büyükelçiliği de ülkedeki Rus vatandaşlarına yönelik bir açıklama yaptı. Açıklamada, Suriye’deki askeri ve siyasi durumun kötüleşmesi nedeniyle Rus vatandaşlarının ticari uçuşlarla ülkeyi terk edebileceği bildirildi. İran’ın da nasıl bir tutum alacağı merak konusu oldu.

İRAN’IN ÇEKİLİŞİ

İran, Suriye’den askeri güçlerini çekme kararı aldı. İran Devrim Muhafızları’nın Suriye’deki tüm kuvvetlerini geri çekmeye başladığı öğrenildi. Kudüs Güçleri’nin komutanları ve diğer İranlı askerler, coğrafi olarak Irak ve Lübnan’a yöneldiler. Bu çekilme emrinin Şam’daki İran Büyükelçiliği tarafından verildiği bildirildi. İranlı diplomatlar ve askerler, Şam’dan hava yoluyla Tahran’a doğru hareket etti.

İRAN’IN YENİ TAVRI

İran televizyonu, muhalif grupları "terörist" yerine "silahlı gruplar" olarak nitelendirmeye başladı. Bu değişim ve İranlı askerlerin Şam'dan ayrılması, Esad’a yönelik desteğin tamamen kesildiğini ve muhaliflerin zaferinin yaklaştığını gösteren önemli gelişmeler olarak değerlendiriliyor. Bu süreçte İran, Irak ve Ürdün’deki vatandaşlarını geri çağırmaya başladı.