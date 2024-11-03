Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 7’den 70’e her vatandaşa dokunan SAMEK kursları, bu yıl ilk kez Camili Mahallesi’nde 11 farklı branşta 421 kursiyeri sanat sahibi yapmak için adeta dev bir üretim tesisi gibi çalışıyor. SAMEK’lerde kimisi çeyiz, kimisi dekoratif uygulama, kimisi ise örgü yapıp çanta yapımını öğreniyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Meslek Eğitim Kurslarında (SAMEK) dersler devam ediyor. Bu yıl ilk kez 15 Temmuz Camili Mahallesinde açılan SAMEK merkezine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. İlk kez hizmet vermeye başlayan Camili SAMEK, çeyiz, giyim başlangıç, giyim-tekâmül, dekoratif ev aksesuarları yapımı, dekoratif ahşap süsleme, tığ örgü çanta yapımı, İngilizce A1, B1 speking, pilates, yağlı boya resim, tıbbi ve aromatik yağlar yapımı olmak üzere toplam 11 branşta 421 kursiyere hizmet veriyor. Bu eğitimlere katılan genç, yaşlı binlerce vatandaştan bazısı meslek sahibi olarak koluna altın bir bilezik takıyor bazıları ise sanat konusunda ufkunu genişleterek kendisine ciddi bir katma değer sağlıyor.

“Burada öğrendiklerimizle ileride iş yeri açabileceğiz”

Usta öğretici Senem Günay, “Merkezimiz yeni açılmasına rağmen çok yoğun bir talep gördü. Yeni açılan eğitim merkezimizde 421 kursiyere eğitim vermekteyiz. Öğrencilerimiz burada kendilerini geliştiriyor, sosyalleşiyor ve iş imkânları ediniyorlar. Kişisel gelişimlerine de fayda sağlıyoruz. Burada günün stresini atıyorlar. Birçok alanda eğitimler verdiğimiz merkezimizde ilerleyen süreçte yeni branşlar açacağız” derken Ahşap boyama kursunda eğitim gören Dilek Ayar, “SAMEK kursları bize çok faydalı geliyor. Bilmediğimiz çok teknik var bunları burada keşfediyor kendimizi geliştiriyoruz. Burada öğrendiklerimizle ileride iş yeri açabileceğiz. Kurstaki hocalarımız bizimle çok iyi ilgileniyor buranın ortamını çok seviyorum, sosyalleşiyoruz” dedi.