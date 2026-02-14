Bu sezon rekorlar kıran ve 11 maçtır rakiplerine boyun eğmeyen İnegöl Kafkasspor, 21. Hafta mücadelesinde sahasında çok kritik bir maça çıkacak.

Geride kalan 20 hafta sonunda 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik bir performans ortaya koyarak topladığı 41 puanla liderlik koltuğunda oturan temsilcimiz, Silivrispor maçını kazanarak yenilmez rekorunu tazelemeye çalışacak. Hasan Uğur Kardal’ın talebeleri, saha ve seyirci avantajını kullanarak hata yapmak istemiyor.

SİLİVRİSPOR NASIL BİR TAKIM?

Sezonun ikinci yarısına iyi bir başlangıç yapan Silivrispor, aldığı galibiyetlerle Play-Off’a yeşil ışık yaktı. Son 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik çıkaran İstanbul temsilcisi, geride kalan 20 hafta sonunda 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyetlik bir performans sergiledi.

Topladığı 29 puanla Play-Off hattının 7 puan gerisinde sekizinci sırada bulunan ekip, ligin ilk devresinde İstanbul’da oynanan karşılaşmada İnegöl Kafkasspor’u 1-0 yenmeyi başarmıştı.

Batuhan Kurt, Yasin Kargı, Emre Esen ve Mehmet Ali Kablan gibi oldukça etkili isimlere sahip olan Silivrispor, Kafkasspor karşısında da bu tecrübelere isimlere güveniyor.

MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Nesine 3. Lig 1. Grup 20. Haftasında İnegöl Kafkasspor-Silivrispor arasında oynanacak olan lig maçı 15 Şubat Pazar günü saat 15.00’de İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.