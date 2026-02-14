İnegöl AVM karşısında düzenlenen eylemde CHP yönetimi ve üyeleri ellerinde "Geçinemiyoruz. Tepkini göster, korna çal", "Bu maaşla olmaz", "Zam var, insaf yok" yazılı dövizler taşıdılar.

Eylemde bir açıklama yapan CHP İnegöl İlçe Başkanı Zemci Şahin, "Değerli inegöllüler, kıymetli basın mensupları. Bu düzen değişmeli. Ülkemizde yıllar geçtikçe gelir dağılımındaki eşitsizlik derinleşmiştir. Adalet eşit dağıtılmamış, eğitim fırsatları herkese açık olmamış, sağlık hizmetlerinden herkes eşit yararlanamamıştır! Sonuç olarak toplum ikiye bölünmüştür: Bir yanda zenginleşen küçük bir azınlık, diğer yanda her geçen gün daha da yoksullaşan milyonlar…

AKP iktidarında Orta direk yok edilmiştir. Herkes ya borç içinde ya da yoksulluk sınırında yaşamaya mahkûm edilmiştir. Bu acı tabloya karşı 25 yıldır mücadele ediyoruz. Sandıkla Değil, Sistemle Kazanan Bir İktidar seçimleri kazanamıyor; seçimleri kazanmak için sistemi değiştiriyor. Her yenilgiden sonra ise Seçim yasasını değiştiriyorlar. İttifak kurallarını kendilerine göre yeniden yazıyorlar. Devletin tüm imkânlarını kendi lehlerine kullanıyorlar. Bugünde tek başına iktidar değiller. Cumhur ittifakı olarak 3–4 parti birleşmelerine rağmen %50’yi bile zor buluyorlar. Toplumun büyük bir kesimi bu iktidardan bıkmış ve usanmış, bu yüzden Cumhuriyet Halk Partisi’ni Türkiye'nin birinci parti yapmıştır! 25 Yılın Bilançosu Ortada, 2002’de 120 milyar dolar olan dış borç, bugün 540 milyar dolara çıkarılmıştır. Ülke adeta borç bataklığına sürüklenmiştir. Osmanlı’nın son döneminde olduğu gibi, ülkenin gelirleri ve kaynakları ipotek altına alınmıştır. Yetmedi! Tüm KİT’ler satıldı. Limanlar, fabrikalar elden çıkarıldı. Şimdi de köprüleri, yolları satmaktan söz ediyorlar. Bu ülkenin cumhuriyetle kazanılmış değerleri har vurulup harman savrulmuştur. Ama ortada bir başarı yok. Bir arpa boyu yol alınmamıştır. Rakamlar Yalan Söylemez: Sofradan Çalınan Hayat Bakınız rakamlarla ifade etmek istiyorum. 2016 yılında asgari ücretli maaşıyla 2.200 ekmek alırken bugün sadece 1.860 ekmek alabiliyor.

2016’da ise emekli: 1.466 ekmek alırken bugün açlığa terk ettikleri emekliler sadece 1.300 ekmek alabiliyor. Sonuç ortada emeklinin sofrasından ayda 200–300 ekmek eksilmiştir. Ette ise 2016’da asgari ücretli: 52 kilo et alabiliyorken Bugün sadece 31 kilo alabiliyor. 2016’da emekli: 44 kilo et alabiliyorken Bugün: 22 kiloya mahkum ettiler. 2016’da asgari ücretli: 7–7,5 çeyrek altın alabilirken bugün: 2,5 çeyrek bile alamıyor. 2016 yılında emekli 6–6,5 adet alırken bugün: 2 bile değil. İşte bakınız tablo ortada. Bu sadece yoksulluk değil, yaşam sevincinin çalınmasıdır. Bugün buraya hesap sormaya geldik. Bizi bu noktaya getirenlerden hesap sormayacak mıyız?

Elbette soracağız. Bu anlayışı bir dönem daha iktidarda tutmanın bu topluma hiçbir faydası yoktur. Halkı yoksullaştıranlardan, umutları tüketenlerden, insanları mutsuzluğa mahkûm edenlerden hesap soracağız. Çünkü bu ülke yoksulluğa değil, adalete layıktır. Her yurttaşın mutluluğa, refaha, huzura ihtiyacı vardır. Değerli İnegöllüler kıymetli basın mensupları kaderine terk edilmiş hiç kimse korkmasın. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında bu kara bulutlar üzerimizden gidecek. Yeniden aydınlık günler gelecektir. Sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.