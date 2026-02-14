Kooperatif binasında düzenlenen Genel Kurul toplantısı saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Divan heyetinin seçilmesinin ardından yönetim kurulu ve denetleme kurulu raporları ile gelir gider cetveli okunup ayrı ayrı ibra edildi.

Mevcut Başkan Niyazi Cengiz ile önceki dönem başkanlık yapan Hayrettin Baykoz aday oldu. Adayların konuşmalarının ardından seçime gidildi.

Üyeleri oy kullanmasının ardından yapılan sayımda Hayrettin Baykoz 146 oy alırken, mevcut Başkan Niyazi Cengiz 190 oy alarak seçimi kazandı. Cengiz başkanlığında yeni yönetim şu isimlerden oluştu:

Yönetim kurulu asil üyeler; Bülent Yavuz, Feridun Aktaş, Halil Güleç, Mesut Yılmazsoy.

Denetim kurulu asil üyeler; Mehmet Dinç, Adnan Şen.