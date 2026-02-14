2.500 TL’lik Ödemenin Sayısal Kriterleri

Bakanlık tarafından belirlenen ve 81 ildeki vakıflara gönderilen genelgeye göre, yardımdan faydalanmak için gereken mali koşullar şunlar:

  • Destek Tutarı: Hane başına tek seferlik 2.500 TL.
  • Gelir Sınırı: Hane içinde kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin üçte birinden (9.358 TL) az olması.
  • Ödeme Kanalı: PTT Kart veya hak sahibinin tanımlı banka (IBAN) hesabı.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Vatandaşların kurumlara giderek sıra beklemesini önlemek amacıyla başvurular dijital ortama taşındı. Süreç şu adımlarla işliyor:

  1. e-Devlet: T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” menüsüne gidilecek.
  2. Form Doldurma: Açılan ekranda kimlik ve iletişim bilgileri kontrol edilip, yardım türü olarak “Gıda ve Ramazan Yardımı” seçeneği işaretlenecek.
  3. Onay Süreci: Başvurular, ikamet edilen ilçedeki SYDV mütevelli heyeti tarafından ortalama 3 ile 7 gün içinde değerlendirilip karara bağlanacak.

Kimler Yararlanabilir?

2.500 TL’lik Ramazan desteğinden öncelikli olarak faydalanacak gruplar:

  • Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar.
  • Asgari ücretin altında geliri olan emekliler (özellikle dul ve yetim aylığı alanlar).
  • Düzenli geliri olmayan gündelik çalışanlar.
  • Afet bölgesinde ikamet eden depremzede aileler.

Bakan Göktaş: “Kimseyi Geride Bırakmayacağız”

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımların sadece maddi bir destek değil, toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olduğunu belirterek; “Ramazan ayında hiçbir hanemizin sofrası boş kalmasın diye ekiplerimiz sahada. Başvurusu onaylanan vatandaşlarımızın ödemelerini en geç Ramazan’ın ilk iftarına kadar hesaplarına yatırmış olacağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: alieris.org.tr