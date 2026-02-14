2.500 TL’lik Ödemenin Sayısal Kriterleri

Bakanlık tarafından belirlenen ve 81 ildeki vakıflara gönderilen genelgeye göre, yardımdan faydalanmak için gereken mali koşullar şunlar:

Destek Tutarı: Hane başına tek seferlik 2.500 TL.

Gelir Sınırı: Hane içinde kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin üçte birinden (9.358 TL) az olması.

Ödeme Kanalı: PTT Kart veya hak sahibinin tanımlı banka (IBAN) hesabı.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Vatandaşların kurumlara giderek sıra beklemesini önlemek amacıyla başvurular dijital ortama taşındı. Süreç şu adımlarla işliyor:

e-Devlet: T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” menüsüne gidilecek. Form Doldurma: Açılan ekranda kimlik ve iletişim bilgileri kontrol edilip, yardım türü olarak “Gıda ve Ramazan Yardımı” seçeneği işaretlenecek. Onay Süreci: Başvurular, ikamet edilen ilçedeki SYDV mütevelli heyeti tarafından ortalama 3 ile 7 gün içinde değerlendirilip karara bağlanacak.

Kimler Yararlanabilir?

2.500 TL’lik Ramazan desteğinden öncelikli olarak faydalanacak gruplar:

Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar.

Asgari ücretin altında geliri olan emekliler (özellikle dul ve yetim aylığı alanlar).

Düzenli geliri olmayan gündelik çalışanlar.

Afet bölgesinde ikamet eden depremzede aileler.

Bakan Göktaş: “Kimseyi Geride Bırakmayacağız”

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımların sadece maddi bir destek değil, toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olduğunu belirterek; “Ramazan ayında hiçbir hanemizin sofrası boş kalmasın diye ekiplerimiz sahada. Başvurusu onaylanan vatandaşlarımızın ödemelerini en geç Ramazan’ın ilk iftarına kadar hesaplarına yatırmış olacağız” ifadelerini kullandı.