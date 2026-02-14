2.500 TL’lik Ödemenin Sayısal Kriterleri
Bakanlık tarafından belirlenen ve 81 ildeki vakıflara gönderilen genelgeye göre, yardımdan faydalanmak için gereken mali koşullar şunlar:
- Destek Tutarı: Hane başına tek seferlik 2.500 TL.
- Gelir Sınırı: Hane içinde kişi başına düşen gelirin, net asgari ücretin üçte birinden (9.358 TL) az olması.
- Ödeme Kanalı: PTT Kart veya hak sahibinin tanımlı banka (IBAN) hesabı.
Başvuru Nasıl Yapılır?
Vatandaşların kurumlara giderek sıra beklemesini önlemek amacıyla başvurular dijital ortama taşındı. Süreç şu adımlarla işliyor:
- e-Devlet: T.C. Kimlik Numarası ve şifre ile sisteme giriş yapıldıktan sonra “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” menüsüne gidilecek.
- Form Doldurma: Açılan ekranda kimlik ve iletişim bilgileri kontrol edilip, yardım türü olarak “Gıda ve Ramazan Yardımı” seçeneği işaretlenecek.
- Onay Süreci: Başvurular, ikamet edilen ilçedeki SYDV mütevelli heyeti tarafından ortalama 3 ile 7 gün içinde değerlendirilip karara bağlanacak.
Kimler Yararlanabilir?
2.500 TL’lik Ramazan desteğinden öncelikli olarak faydalanacak gruplar:
- Herhangi bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşlar.
- Asgari ücretin altında geliri olan emekliler (özellikle dul ve yetim aylığı alanlar).
- Düzenli geliri olmayan gündelik çalışanlar.
- Afet bölgesinde ikamet eden depremzede aileler.
Bakan Göktaş: “Kimseyi Geride Bırakmayacağız”
Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal yardımların sadece maddi bir destek değil, toplumsal dayanışmanın bir göstergesi olduğunu belirterek; “Ramazan ayında hiçbir hanemizin sofrası boş kalmasın diye ekiplerimiz sahada. Başvurusu onaylanan vatandaşlarımızın ödemelerini en geç Ramazan’ın ilk iftarına kadar hesaplarına yatırmış olacağız” ifadelerini kullandı.