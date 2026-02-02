Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen "Yapay Zekâ Destekli Medya Uzmanlığı Eğitimi", 9-10 Şubat tarihlerinde Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın(TSO) ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

OKA Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Samsun Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülecek eğitim programına, Samsun’da görev yapan medya çalışanlarının yanı sıra kamu kurumlarının basın sorumluları katılacak.

İki gün sürecek eğitim boyunca katılımcılar, yapay zekâ destekli haber metni yazımından görsel ve işitsel içerik üretimine, veri analizinden raporlamaya ve sosyal medya yönetimine kadar pek çok alanda uygulamalı çalışmalar yapma imkânı bulacak. Programın temel hedefi, medya çalışanlarının dijital araçları daha etkin kullanarak hızlı, güvenilir ve nitelikli içerikler üretmesini sağlamak olarak belirlendi.

Eğitim, teknik kazanımların yanı sıra haber doğrulama süreçleri, etik gazetecilik ilkeleri, deepfake içerikler ve dezenformasyonla mücadele gibi dijital çağın kritik başlıklarında da farkındalık oluşturmayı amaçlıyor. Bu yönüyle program, katılımcıların güvenilir habercilik anlayışını güçlendirmeyi hedefliyor.

Program kapsamında ayrıca Samsun’un tanıtımına yönelik modern, yenilikçi ve sürdürülebilir dijital stratejilerin geliştirilmesi, ilin kültürel ve turistik değerlerinin ulusal ve uluslararası platformlarda daha görünür hale getirilmesi hedefleniyor.

Eğitim süreci, medya çalışanları arasında deneyim paylaşımını teşvik eden ve mesleki iş birliğini güçlendiren etkileşimli bir ortam sunacak.

Eğitime, Samsun’da görev yapan basın mensupları ile kamu kurum ve kuruluşlarının basın ve halkla ilişkiler birimlerinde görevli sorumlular katılım sağlayacak.