Samsun'un Terme ilçesi Kocaman Mahallesi'nde, insanın kanını donduran bir cinayet yaşandı. 60 yaşındaki Fikriye Turgut, kocasının cuma namazına gittiği sırada kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından evine giren hırsızların hedefi oldu.

BOĞAZINI KESTİLER, CESEDİNİ ATEŞE VERDİLER

Soyguncular, Turgut'un kolundaki bilezikleri zorla almak isteyince arbede çıktı. Ancak saldırganlar, talihsiz kadını acımasızca bıçakla boğazını keserek öldürdü. Yetinmeyen katiller, altınları aldıktan sonra Turgut'un cansız bedenini ateşe vererek olay yerinden kaçtı.

4 BİLEZİK VE ALTIN ZİNCİR İÇİN ÖLDÜRDÜLER

Namazdan dönen eşi, karısının cansız bedeniyle karşılaşınca durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme başlattı. Turgut'un naaşı, yapılan incelemelerin ardından Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre saldırganlar, kadının dört bileziği ve altın zincirini çaldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.